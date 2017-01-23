Мадонна заявила, что ее матерные слова о Трампе были вырваны из контекста

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 12:45

Мадонна заявила, что ее матерные слова о Трампе были вырваны из контекста

Мадонна заявила, что ее матерные слова о Трампе были вырваны из контекста

Также Мадонна подчеркнула, что она не жестокий человек и не пропагандирует насилие

Знаменитая американская певица Мадонна заявила, что журналисты вырвали из контекста и неправильно истолковали ее нецензурные слова, сказанные во время выступления на марше протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я не жестокий человек, я не пропагандирую насилие, и это важно, чтобы люди услышали и поняли мою речь целиком, а не просто услышали одну фразу, вырванную из общего контекста», – переводит слова певицы ТАСС.

Также Мадонна подчеркнула, что ее речь была построена на метафорах. Кроме этого, она отметила, что руководствовалась «двумя взглядами на вещи». Во-первых, надеждой, во-вторых, гневом и возмущением.

Как сообщалось ранее, протестный марш прошел в Вашингтоне в субботу, 21 января. Там певица обратилась с речью к собравшимся. Свою речь она подкрепила нецензурными выражениями. Кроме того, она сказала, что «много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом».

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 12:45
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