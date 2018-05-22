Мастер-класс «Бизнес в стиле этно» объединит три площадки АТР

Юбилейный «Алтай. Точки Роста», который пройдет с 3 по 9 июня в крае, удивит участников специальной тематической программой – совестным проектом «Бизнес в стиле этно» трех площадок «Межнациональное взаимодействие», «Растущий бизнес» и «Художественный дизайн и ремесла». Поучаствовать в мастер-классе смогут все желающие.

Руководитель площадки «Межнациональное взаимодействие», ответственный секретарь Российского Клуба национальностей при Общественной Палате РФ Андрей Худолеев, рассказывает:

— Программа суперактуальна! Мы хотим показать, что творчеством тоже можно зарабатывать деньги, даже в таком сложном направлении как межнациональные отношения, возрождение национальных традиций, воссоздание народных промыслов. Главная цель проекта – показать, что сохранение национальных традиций должно происходить в соответствии с этими традициями, а не через подражание и китч.

Программа будет идти один день, для участия в ней приедут гости из разных регионов: Республики Алтай, Алтайского края, Ямала и других территорий, чтобы показать культурное многообразие страны. Уже подтвердили свое участие в дискуссионной площадке посредством телемоста народные мастера Дагестана из Московского дома национальностей и мастера из Гжельского госуниверситета. Они покажут традиционные ремесла, проведут мастер-класс, как создается настоящая гжель, обсудят существующие в сфере проблемы.

Андрей Худолеев замечает:

– Хендмейд сейчас очень крут. Но то, что сделано не просто своими руками, а в соответствии с национальной традицией, почему-то никто не продвигает. По итогам программы мы хотим выявить набор проблем и создать план действий: чему людей учить, какие выставки проводить, как найти механизмы продвижения.

Помочь с продвижением смогут участники площадок направления «Ты – предприниматель». Эксперт Наталья Князева выступит в роли связующего звена между площадками «Межнациональное взаимодействие» и «Растущий бизнес», что позволит качественно улучшить взаимодействие. К слову, авторы бизнес-идей смогут пройти своеобразный краш-тест и попробовать свою идею на прочность. По определенной бизнес-методике их проекты будут рассматривать на живучесть, что крайне важно и полезно для начинающих предпринимателей.

КОЧЕТЫГОВА

Татьяна

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