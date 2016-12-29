Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

О смерти актрисы сообщил ее сын Тодд Фишер. По его словам, причиной смерти Дебби Рейнольдс стал инсульт
Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, которая скончалась во вторник, 27 декабря, ушла из жизни на 85-м году после госпитализации в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Напомним, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны» Фишер скончалась в возрасте 60 лет от остановки сердца. У нее произошел сердечный приступ на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета.
Сын Рейнольдс Тодд Фишер сообщил, что его мать скончалась в больнице от инсульта. Он отметил, что сейчас Рейндолдс «с Керри, и наши сердца разбиты».
Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедиях. Самым известным фильмом с ее участием стал мюзикл «Поющие под дождем», где актриса исполнила одну из главных ролей. За роль в мюзикле «Непотопляемая Молли Браун» Рейнольдс была номинирована на премию «Оскар».
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