Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 09:45

Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

О смерти актрисы сообщил ее сын Тодд Фишер. По его словам, причиной смерти Дебби Рейнольдс стал инсульт

Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, которая скончалась во вторник, 27 декабря, ушла из жизни на 85-м году после госпитализации в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Напомним, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны» Фишер скончалась в возрасте 60 лет от остановки сердца. У нее произошел сердечный приступ на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета.

Сын Рейнольдс Тодд Фишер сообщил, что его мать скончалась в больнице от инсульта. Он отметил, что сейчас Рейндолдс «с Керри, и наши сердца разбиты».

Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедиях. Самым известным фильмом с ее участием стал мюзикл «Поющие под дождем», где актриса исполнила одну из главных ролей. За роль в мюзикле «Непотопляемая Молли Браун» Рейнольдс была номинирована на премию «Оскар».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии