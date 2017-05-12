«Меч Артура», балет и главная сенсация года «Прочь»: премьеры недели в кино

Рассказываем все о главных новинках недели в прокате



Каждый четверг портал Amic.ru совместно с кинотеатром «Пионер» рассказывает о главных премьерах недели, которые можно посмотреть в Барнауле. Главным фильмом этой недели является боевик для взрослых «Меч короля Артура» Гая Ричи. Также в прокат выйдет картина о русском балете от Валерия Тодоровского и главная сенсация года — фильм ужасов «Прочь».

«Меч короля Артура»

Режиссер — Гай Ричи

В ролях: Джуд Лоу, Чарли Ханнэм

По сюжету, молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до того момента, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон. «Меч короля Артура» — типичный развлекательный фильм режиссера Гая Ричи. Не стоит от него ждать шедевра, но лихой монтаж, отличные трюки и прекрасные актёры заставят вас отвлечься на два часа и провести весело время в кинотеатре. В двух главных ролях Джуд Лоу, который после «Молодого папы» кажется идеальным злодеем для любого фильма, а также звезда «Тихоокеанского рубежа» Чарли Ханнэм.



«Большой»

Режиссер — Валерий Тодоровский

В ролях: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров

Один из самых крупных отечественных проектов года от режиссера «Стиляг», «Любовника» и сериала «Оттепель» Валерия Тодоровского. Девушка Юля Ольшанская из города Шахтинска преодолевает множество трудностей на пути к сцене Большого театра. Путь этот лежит через лишения, разрыв с семьей, соперничество с лучшей подругой и неизбежный выбор — балет или нормальная жизнь, амбиции или семья. В картине, которую многие уже называют русским вариантом «Черного лебедя», нет злодеев, но в ней появляется феноменальная Алиса Фрейндлих. Также в ленте показан мир Большого театра. В целом критики довольно прохладно приняли работу Тодоровского, но проект «Большой» от этого не становится менее интересным.

«Прочь»

Режиссер — Джордан Пил

В ролях: Дэнижл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер

Один из лучших и самых громких фильмов этого года. Лента уже является фаворитом у американских критиков, и на сайте RottenTomatoes у нее 99% положительных рецензий. В этом ужастике-комедии рассказывается про молодого фотографа, который приезжает знакомиться с богатыми родителями своей возлюбленной, живущими в уединенном загородном доме. Дальше рассказывать без спойлеров невозможно, но пропустить ленту «Прочь» точно нельзя: такое кино вы запомните надолго.

Все премьеры недели вы можете посмотреть в самом современном в Барнауле кинотеатре «Пионер». Более подробную информацию и расписание сеансов вы можете посмотреть на сайте кинотеатра.