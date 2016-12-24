Мединского назвали «Человеком года» за вклад в развитие российского кино

Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 17:45

Мединского назвали «Человеком года» за вклад в развитие российского кино

Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино

Также лауреатами премии стали Владимир Путин и патриарх Кирилл

Министр культуры РФ Владимир Мединский получил премию «Человек года» от Русского биографического института. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт организации.

Мединский отметил, что эта награда принадлежит Минкульту, который совместно с Фондом кино в течение 2016 года активно занимался поддержкой российского кино, приводит издание его слова, опубликованные на сайте министерства.

Лауреатами премии также стали глава государства Владимир Путин в номинации «Государственная политика» и патриарх Кирилл в категории «Религия».

В номинации «Международные отношения» награды удостоили президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя КНР Си Цзиньпиня и скончавшегося в прошлом месяце кубинского лидера Фиделя Кастро.

Церемония награждения премии «Человек года — 2016» состоялась в храме Христа Спасителя в среду, 21 декабря.

Награду основала неправительственная некоммерческая организация «Русский биографический институт» в 1993 году, добавляет издание. Ее присуждают за значимые достижения в самых разных сферах, в том числе в области культуры, госполитики, международных отношений, медицины, развития исторических и культурных традиций, науки и образования, журналистики, борьбы с преступностью.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 17:45
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