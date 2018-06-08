Медицинский туризм: тенденции развития

Под медицинским туризмом понимают вид деятельности, который ориентирован на организацию медобслуживания людей, далеко от места их постоянной прописки. Выражение «медицинский туризм» появилось в конце прошлого столетия.

Предоставление всем людям медицинских услуг за границей страны проживания, привлекает многих граждан, потому что им можно совместить лечение, с отдыхом за рубежом. Это позволяет людям получить профессиональную медицинскую помощь для решения известных человеку проблем со здоровьем.

Медицинский туризм имеет такие направления, как:

•оперативное;

•стоматологическое;

•SPA;

•для пожилого возраста;

•термальное.

Сегодня в мире существуют множество компаний, которые связали свою деятельность с медицинским туризмом. В России это Медицинская Ассистирующая Компания, работающая с партнёрами из 40 стран мира. Среди которых Ассоциация мед. туризма, Ассоциация мед. туризма Турции, множество клиник Европы и всего мира. Перейдя по ссылке

https://www.euromed-f.com/projects/medical-tourism/ можно получить информацию о проекте «Медицинский туризм», который связан с медицинским туризмом Польши, постоянно развивающимся, при высоком уровне услуг сохраняя приемлемые цены. По статистическим данным Польша стала максимально привлекательной страной для многих пациентов из Европы, обогнав Венгрию, Чехию, Литву. Количество иностранцев прибывших в эту страну, чтобы получить лечение, сделать диагностику или просто для профилактики, с каждым годом возрастает, благодаря здравоохранительной инфраструктуре и высокого уровня медицины. Мед. туризм в Польше связан с Фондом «Евромед». Проект «Медицинский туризм» имеет программы по следующим направлениям:

•диагностический комплекс, в котором можно установить диагноз или проверить имеющийся, при помощи высококвалифицированных мед. работников;

•лечебный комплекс, где проводят лечение по установленному диагнозу;

•оздоровительный комплекс совместно с реабилитационным, используется при хронических заболеваниях, или для профилактики заболеваний.

Фонд предоставляет туристам ряд услуг:

1.Сопровождение в случае открытии визы.

2.Услуги доктора переводчика.

3.Сопровождение к месту, лечения.

4.Консультация в бытовых вопросах и многие другие услуги.