Мэл Гибсон может снять вторую часть «Отряда самоубийц»

Знаменитый актер и режиссер присматривается к проекту

Известный актер и режиссер, лауреат «Оскара» Мэл Гибсон может снять вторую серию супергеройского блокбастера «Отряд самоубийц».

Сейчас постановщик и студия находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.

В 2016 году в прокат вышла новая картина режиссера, автора знаменитого «Храброго сердца», под названием «По соображениям совести», номинированная на «Оскар» как лучший фильм года.

Лента «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра вышла в прокат в августе 2016 года и заработала около 745 миллионов долларов.