Мэл Гибсон может снять вторую часть «Отряда самоубийц»

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 23:46

Мэл Гибсон может снять вторую часть «Отряда самоубийц»

Мэл Гибсон может снять вторую часть "Отряда самоубийц"

Знаменитый актер и режиссер присматривается к проекту

Известный актер и режиссер, лауреат «Оскара» Мэл Гибсон может снять вторую серию супергеройского блокбастера «Отряд самоубийц».

Сейчас постановщик и студия находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.

В 2016 году в прокат вышла новая картина режиссера, автора знаменитого «Храброго сердца», под названием «По соображениям совести», номинированная на «Оскар» как лучший фильм года.

Лента «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра вышла в прокат в августе 2016 года и заработала около 745 миллионов долларов.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 23:46
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