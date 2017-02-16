Мэл Гибсон может снять вторую часть «Отряда самоубийц»

Знаменитый актер и режиссер присматривается к проекту
Известный актер и режиссер, лауреат «Оскара» Мэл Гибсон может снять вторую серию супергеройского блокбастера «Отряд самоубийц».
Сейчас постановщик и студия находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.
В 2016 году в прокат вышла новая картина режиссера, автора знаменитого «Храброго сердца», под названием «По соображениям совести», номинированная на «Оскар» как лучший фильм года.
Лента «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра вышла в прокат в августе 2016 года и заработала около 745 миллионов долларов.
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