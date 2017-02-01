Менеджеры Джонни Деппа подали на актера в суд за транжирство

В исковом заявлении сказано, что актер расходовал на личные нужды свыше 2 миллионов в месяц

Менеджеры, на которых голливудский актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его 28 миллионов долларов, во вторник, 31 января, подали встречный иск на звезду. В исковом заявлении его обвиняют в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

По данным агентства, встречный иск подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). В документе отмечается, что Депп вел «эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни», при этом он расходовал на личные нужды свыше 2 миллионов в месяц. Компания утверждает, что актер купил 14 домов стоимостью 75 миллионов долларов и несколько островов на Багамах, еще 18 миллионов долларов было потрачено на покупку и оснастку яхты. Также несколько миллионов долларов ушло на предметы искусства, в том числе картины работы Густава Климта и Энди Уорхола, ювелирные украшения и порядка 70 коллекционных гитар. Кроме этого, звезда не пожалел трех миллионов долларов, чтобы развеять по ветру прах журналиста Хантера Томпсона, роль которого он исполнил в картине «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Также истец утверждает, что ежемесячно актер тратит не менее 30 тысяч долларов на вино, у него в штате 40 служащих, на зарплату которых уходит 300 тысяч долларов, еще 150 тысяч идет его охране. Кроме этого, звезду укоряют в неоднократном отказе удовлетворить рекомендации менеджеров вести менее затратный образ жизни.

Агентство напоминает, что 13 января голливудский актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов с 1999 по 2016 год. Звезда недоволен и тем, как уплачивались налоги и штрафы: при этом, по его версии, были утрачены еще 5,6 миллиона долларов. До 10 миллионов долларов менеджеры и вовсе перевели на счет третьих лиц, то есть фактически распоряжались деньгами актера как своими собственными. По данным журнала The Hollywood Reporter, в минувшем году Депп сменил своих помощников на новых и нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, насколько сильно экс-управленцы злоупотребляли своим положением.

53-летнего Деппа трижды номинировали на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», год спустя за картину «Волшебная страна» и в 2008 году за ленту «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». За свою карьеру голливудская звезда получила свыше 65 кинотрофеев.