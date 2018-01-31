Месячник молодого избирателя стартует 1 февраля в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 11:45

Месячник молодого избирателя стартует 1 февраля в Алтайском крае

Месячник молодого избирателя стартует 1 февраля в Алтайском крае

Фестиваль «Мы выбираем будущее» состоится 1 февраля в Рубцовске. Мероприятие станет первым в череде культурных и политически-значимых событий в рамках Месячника молодого избирателя в Алтайском крае и будет приурочен к Году волонтера и добровольца.

По информации краевой избирательной комиссии, участие в фестивале примут клубы (школы) молодых и будущих избирателей и волонтерские отряды из местных школ, учреждений культуры, молодежных общественных объединений, центров повышения правовой культуры молодежи – всего около 200 человек. Они поделятся на 17 команд и представят 10 муниципальных образований региона: Рубцовск, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Поспелихинский, Романовский и Родинский районы.

Победителей фестиваля «Мы выбираем лучшее» ждет поездка на слет старшеклассников «Мы – будущие избиратели!», который пройдет в ноябре 2018 года в Хакасии.

 

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mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 11:45
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