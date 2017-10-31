Мэтр отечественного кино Игорь Масленников отмечает 86-летие

Нынешние подростки грезят о славе и признании, они хотят работать в киноиндустрии, стать режиссером или сценаристом, как народный артист РСФСР и заслуженный деятель Игорь Масленников.

Известный советский и российский режиссер родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. В 1932 году семья переехала в город Колпино Ленинградской области. С детства Игорь любил рисовать, но пошел по другому пути.

В 1954 году Масленников окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Он попадает на работу на Ленинградское телевидение для организации молодёжной редакции. Здесь в течение практически 10 лет Игорь трудится редактором, сценаристом, художником, автором-оператором и сценографом.

Первым спектаклем, к которому Масленников придумал декорации, был детский – «Приключения Жакони».

Спустя некоторое время, когда проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, Масленников, снимая фестивальные интервью и репортажи, научился владеть камерой и сквозь её объектив видеть мир.

Дальше – больше. В 1967 году он дебютировал в кино в 1968 году фильмом «Личная жизнь Кузяева Валентина». В последующие годы Игорь Фtдорович работал в самых разных жанрах.

Бесспорно, самую большую известность Масленникову принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня», которые стали крупным и заслуженным успехом режиссёра. Всего у него около 30 картин.

Сегодня Игорь Фёдорович Масленников полон творческих планов, учит студентов, живtт и работает в Санкт-Петербурге.