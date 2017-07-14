Международный авиамодельный фестиваль пройдет впервые на Алтае

Гостей ждут полеты беспилотников, воздушные бои, фейерверк и дискотека
Международный авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири» откроется 15 июля в Ребрихинском районе Алтайского края. Это мероприятие пройдет впервые. Всего в фестивале примут участие около 70 моделистов из Алтайского края, городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан.
Гости смогут увидеть показательные полеты беспилотников и воздушные бои. Здесь же будет работать выставка авиамоделей. Кроме того состоится выступление пилотажной группы «Открытое небо». Завершится праздник дискотекой и фейерверком. Торжественное открытие фестиваля состоится в 14:00 и продлится до 23:00.
Адрес: Ребрихинский район, 400 м от Ребрихинского Маслосырзавода по Усть-Мосихинской трассе.
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