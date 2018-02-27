«Международный день родного языка» отмечается 21 февраля
Эта дата была выбрана международным сообществом в знак памяти 21 февраля 1952 года в Дакке, столице Бангладеш, погибли студенты. Они пали смертью храбрых не в борьбе с террористами или захватчиками, пули полицейских настигли их на мирной демонстрации. Студенты всего лишь выступали в защиту своего родного языка. Они хотели, чтобы бенгали был признан одним из государственных языков в стране.
Зачем нужен этот праздник, спросите вы? Неужели родной язык нужно от кого-то защищать?.. Увы, да! ЮНЕСКО делит все языки на 6 категорий: «находится в безопасности», «положение вызывает опасение», «язык находится под угрозой исчезновения», «язык находится в серьезной опасности», «язык находится в критическом состоянии», «язык исчез».
Эксперты полагают, что если не принять меры, то половина из существующих шести тысяч языков исчезнет к концу ХХI столетия. А это значит, что человечество потеряет важнейшие древние знания, содержащиеся в языках коренных народов. Среди стран с наибольшим числом вымирающих языков первое место занимают Индия (197 языков) и США (191), затем Бразилия (190), Китай (144), Индонезия (143), и Мексика (143).
Русский язык входит в число так называемых мировых (глобальных) языков. Он является родным примерно для 164 миллионов человек. Русский – не только государственный язык Российской Федерации. Он также входит в состав шести официальных рабочих языков ООН.
Наша страна – многонациональная. К сожалению, в России более 130 языков находится в серьезной опасности, 22 языка на грани исчезновения и 15 признаны исчезнувшими.
Что думают по поводу праздника и сохранения родного языка известные в крае люди?
Антон Такеда, руководитель клуба исторической реконструкции «Клан Такеда, член правления Алтайского регионального отделения общества «Россия – Япония»:
«Язык — это не просто средство общения, это носитель исторического кода народа, его, если хотите, генетическая память. Все, что отличает нас от других народов, что составляет нашу национальную самобытность и неповторимость, зиждется именно на языке. Если язык искажается, уродуется, то и теряется историческая память, а вместе с ней исчезает и сам народ».
Поэтесса Валентина Новичихина:
«Я рада, что есть такой праздник! Что для меня родной язык?.. В детстве «я не могла представить избу без русской печи, свой дом – без мамы, без стола, без звука русской речи»…
Сейчас возьму любую книжку или журнал, рука тянется к карандашу – исправлять ошибки. Раньше я равнялась на журналистов: по радио звучала красивая, правильная русская речь. Книга раньше была самым ценным подарком, а сейчас – гаджеты разные… Но ведь книга – это окно в мир, она как живое существо. Холодный компьютер в руки не возьмешь, его не погладишь, на колени не положишь.
«Русский язык — мой родной!» —
С гордостью я говорю.
Как два крыла за спиной:
«Здравствуйте! Благодарю!
Родина. Радуга. Мир.
Солнышко. Мама. Трава».
Как дорогой сувенир,
Близкие сердцу слова.
«Сокол. Возлюбленный. Друг.
Ласточка. Любушка. Лада» —
Русский в них корень и дух,
И для влюблённых — услада!»
Геннадий Шеваров, кинорежиссер-документалист, бывший журналист «Алтайской правды»:
«В Италии я как-то нечаянно всего за пару минут обучил несколько студентов-римлян русскому языку. «Он самый легкий на свете, записывайте, — сказал я. — Всего пять слов, и вы — свои люди в России! «Круто», «прикольно», «по-любому», «прикинь», «короче»». «Grazie (спасибо)»! — загалдели симпатичные юные берлускони и лолобриджиды…».
ТИРСКАЯ
Светлана
«Международный день родного языка» отмечается 21 февраля
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