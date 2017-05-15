Михаил Боярский попал в базу данных сайта «Миротворец»

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 05:45

Михаил Боярский попал в базу данных сайта «Миротворец»

Михаил Боярский попал в базу данных сайта "Миротворец"

Причиной этого послужило участие актера в мероприятиях в Крыму

Российский актёр театра и кино Михаил Боярский внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет «Российская газета».

На сайте сказано, что Боярский попал в черный список за якобы незаконное пересечение госграницы Украины и участие в развлекательных мероприятиях в Крыму. Также Боярского обвиняют в «открытой поддержке российской агрессии в отношении Украины».

Сам артист заявил, что его не беспокоят действия Киева, так как посещать Украину он не собирался.

«Меня это не интересует», — приводит слова Боярского Life.

Отметим, что в черном списке «Миротворца» находится множество российских актеров и артистов: Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Григорий Лепс, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Дмитрий Билан, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Нюша и другие.

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 05:45
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