Михаил Боярский попал в базу данных сайта «Миротворец»

Причиной этого послужило участие актера в мероприятиях в Крыму



Российский актёр театра и кино Михаил Боярский внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет «Российская газета».

На сайте сказано, что Боярский попал в черный список за якобы незаконное пересечение госграницы Украины и участие в развлекательных мероприятиях в Крыму. Также Боярского обвиняют в «открытой поддержке российской агрессии в отношении Украины».

Сам артист заявил, что его не беспокоят действия Киева, так как посещать Украину он не собирался.

«Меня это не интересует», — приводит слова Боярского Life.

Отметим, что в черном списке «Миротворца» находится множество российских актеров и артистов: Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Григорий Лепс, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Дмитрий Билан, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Нюша и другие.