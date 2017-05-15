Михаил Боярский попал в базу данных сайта «Миротворец»

Причиной этого послужило участие актера в мероприятиях в Крыму
Российский актёр театра и кино Михаил Боярский внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет «Российская газета».
На сайте сказано, что Боярский попал в черный список за якобы незаконное пересечение госграницы Украины и участие в развлекательных мероприятиях в Крыму. Также Боярского обвиняют в «открытой поддержке российской агрессии в отношении Украины».
Сам артист заявил, что его не беспокоят действия Киева, так как посещать Украину он не собирался.
«Меня это не интересует», — приводит слова Боярского Life.
Отметим, что в черном списке «Миротворца» находится множество российских актеров и артистов: Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Григорий Лепс, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Дмитрий Билан, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Нюша и другие.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
-
Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
-
Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
-
коля пупкин
парень молодецЧитать статью
-
Светлана
ДаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий