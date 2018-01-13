Михаила Кокшенова выписали из больницы после инсульта

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 23:46

Михаила Кокшенова выписали из больницы после инсульта

Михаила Кокшенова выписали из больницы после инсульта

Актера Михаила Кокшенова, перенесшего инсульт, выписали из больницы. Об этом сообщила его дочь Алевтина Вокрош. Артист  был госпитализирован несколько месяцев назад после того, как ему стало плохо на улице.

По словам дочери актера, 81-летний Михаил Кокшенов уже дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали, что актеру стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую помощь. Кокшенова госпитализировали в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт 17 октября. Артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее его перевели на дальнейшее лечение в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ.  

Кокшенов известен по ролям в таких картинах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Фото: TV Center. 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 23:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии