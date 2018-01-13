Михаила Кокшенова выписали из больницы после инсульта

Актера Михаила Кокшенова, перенесшего инсульт, выписали из больницы. Об этом сообщила его дочь Алевтина Вокрош. Артист был госпитализирован несколько месяцев назад после того, как ему стало плохо на улице.

По словам дочери актера, 81-летний Михаил Кокшенов уже дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали, что актеру стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую помощь. Кокшенова госпитализировали в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт 17 октября. Артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее его перевели на дальнейшее лечение в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ.

Кокшенов известен по ролям в таких картинах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Фото: TV Center.