Миле Йовович не разрешили проводить «Евровидение-2017» в Киеве

Ранее СМИ сообщали, что певице Леди Гаге также было отказано в проведении конкурса

Голливудская актриса Мила Йовович ранее высказывала желание стать ведущей «Евровидения-2017», которое прошло в этом году в Киеве. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на слова украинского продюсера и режиссера Олега Бондарчука.

По словам продюсера, актриса была готова работать ведущей за символический гонорар. Бондарчук напомнил также, что ранее организаторы музыкального конкурса отказали певице Леди Гаге, которая тоже хотела выступить в роли ведущей. По мнению продюсера, отказ организатора связан с райдером актрисы. Именно по этой причине ранее отказали и Леди Гаге.

Напомним, певица согласилась выступить на «Евровидении-2017» бесплатно, но на реализацию ее райдера потребовалось бы от 100 тысяч до 200 тысяч долларов.

Поэтому роль приглашенной звезды получила певица Руслана.