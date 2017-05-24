Миле Йовович не разрешили проводить «Евровидение-2017» в Киеве

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 20:45

Миле Йовович не разрешили проводить «Евровидение-2017» в Киеве

Миле Йовович не разрешили проводить "Евровидение-2017" в Киеве

Ранее СМИ сообщали, что певице Леди Гаге также было отказано в проведении конкурса

Голливудская актриса Мила Йовович ранее высказывала желание стать ведущей «Евровидения-2017», которое прошло в этом году в Киеве. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на слова украинского продюсера и режиссера Олега Бондарчука.

По словам продюсера, актриса была готова работать ведущей за символический гонорар. Бондарчук напомнил также, что ранее организаторы музыкального конкурса отказали певице Леди Гаге, которая тоже хотела выступить в роли ведущей. По мнению продюсера, отказ организатора связан с райдером актрисы. Именно по этой причине ранее отказали и Леди Гаге.

Напомним, певица согласилась выступить на «Евровидении-2017» бесплатно, но на реализацию ее райдера потребовалось бы от 100 тысяч до 200 тысяч долларов.

Поэтому роль приглашенной звезды получила певица Руслана.

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Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 20:45
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