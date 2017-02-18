Милошу Форману 85 лет: лучшие фильмы в карьере великого режиссера

Польский режиссер 18 февраля отмечает 85-летие
Один из самых известных режиссеров XX века, двукратный обладатель премии «Оскар» Милош Форман 18 февраля отмечает свой 85-ый день рождения. Польский постановщик по-праву считается одним из главных режиссер «Нового Голливуда» 70-х годов. В честь юбилейной даты мы решили вспомнить самые главные картины в карьере Милоша Формана.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Стало известно, кому доверили алтайский театр кукол «Сказка» 0 22.Дек
- Шнуров выбрал три лучшие фотожабы, за которые даст поклонникам деньги 0 15.Янв
- Актер Киану Ривз заявил, что никогда не заведет семью и детей 0 17.Фев
- Алтайский театр кукол «Сказка» работает над премьерным спектаклем «Волшебник страны Оз» 0 03.Дек
- В Барнауле открыли мемориальную доску Иды Калининой 0 21.Окт
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий