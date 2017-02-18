Милошу Форману 85 лет: лучшие фильмы в карьере великого режиссера

Польский режиссер 18 февраля отмечает 85-летие

Один из самых известных режиссеров XX века, двукратный обладатель премии «Оскар» Милош Форман 18 февраля отмечает свой 85-ый день рождения. Польский постановщик по-праву считается одним из главных режиссер «Нового Голливуда» 70-х годов. В честь юбилейной даты мы решили вспомнить самые главные картины в карьере Милоша Формана.

















