Мина Красноречивый: с очей пелена

23 декабря день мученика Мины Красноречивого. На Руси побаивались этого дня, потому что уже накануне происходило нечто необъяснимое. Начинались помимо воли людей стычки между ними.

Зима на дворе, а соседям в голову взбрело выяснять, кто и когда колесо от телеги не отдал. Или копну сена прибрал на чужом лугу. Лезла обида наружу с болью, что такое? Знающие люди говорили, мол, день такой: Мина пелену с глаз снял. Потом только руками разводил человек: «Надо же! И думать о том случае забыл, а он сам на свет божий вылез». Верно: из темного угла объявился.

Человека озаряло, что он заблуждался. Бывало такое, что вдруг произошедшее внезапно ставило мнение о ближнем с ног на голову. А происходило это прямо на глазах у того, кому небеса для пущей достоверности показывали ситуацию, чтобы убедился воочию.

Вновь подтверждалась примета: все тайное становится явным, пелена с глаз спадает. Почему именно такая примета?

Мина был воеводой. Втайне он исповедовал христианство. А тайное стало явным, когда произошло следующее. Очень образованный, сдержанный человек, он умел говорить понятно и доходчиво для простых людей. Случилось так, что император послал воеводу Мину из Афин в Александрию для подавления распрей между христианами и язычниками. Мина вразумил людей, успокоил их, и стал так убедительно говорить об Иисусе Христе, что многие язычники обратились в христианскую веру. Святого схватили, подвергли жесточайшим пыткам, но он не издал ни звука. Его истязали, не оставив живого места, а он чудом исцелился.

Что делать? Дома сиди, на улицу не ходи? В старину считали, что все одно — достанет Мина Красноречивый. Заставит глаза протереть, чтобы зорче видеть в прямом и переносном смысле. Считалось, день очень подходящий и для лечения глаз. Готовили отвары на травах, делали примочки на глаза, молились богу и святым апостолам. Если день был солнечным, старались на снег не смотреть: слепил глаза.

Мученика Мину считали врачевателем глазных болезней. Говорили о том, что святой творил чудо: исчезала слепота. Считалось, и во сне можно увидеть все правильно, как оно есть. Потому рано укладывались спать.

Со дня Мины день начинал прибавляться. Радостное событие особенно для тех, кого ждало любое лечение. Считали, что теперь ничего не страшно: день прибывает, а ночь отступает.

Люди верили, что святой Мина поможет обрести особое зрение. Будет человек молиться, получит в дар дальновидность. Сможет тогда определить и распознать добро и зло, правду и ложь. Молились за детей, которые просыпались и бродили ночью. Просили за взрослых, которые страдали от бессонницы.

Посмотрим на ночное небо. Мерцают звезды – после тепла придет мороз. Яркой стала Большая Медведица, каждая звездочка мигает – не обольщайся, буран будет.