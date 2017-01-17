Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 16:45

Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру

Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру

Средства будут выделены на развитие культуры в регионе

Около 43 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2017 году на развитие культуры Алтайского края. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский в письме на имя губернатора Александра Карлина. 

Как сообщает сайт управления по культуре и архивному делу, данные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и ремонт сельских домов культуры, поддержку муниципальных театров, детских школ искусств, комплектование книжных фондов и подключение к интернету библиотек.

Так, более 25 миллионов направят на развитие домов культуры в городах края с численностью менее 50 тысяч человек. Какие районы получат материальную поддержку, станет известно в начале февраля.

«При этом по объему федеральных средств, выделенных на поддержку муниципальных театров, Алтайский край занимает лидирующую позицию среди регионов Сибири. А по направлению «обеспечение развития муниципальных Домов культуры» наш край на втором месте среди регионов Сибири», – рассказала руководитель ведомства Елена Безрукова.  

Еще 8 миллионов рублей из федерального бюджета будет выделено Алтайскому краю на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы профессиональных муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Речь идет о Бийском городском драматическом театре и Рубцовском драматическом театре. На федеральные средства планируется приобрести комплекты светового и звукового оборудования, а также создать новые постановки.  

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 16:45
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