Минкульт потребовал от режиссера Алексея Учителя переснять фильм о Ермаке

Переделанную картину планируют представить департаменту кинематографии в конце текущего года

Минкультуры РФ потребовало у киностудии «Рок» режиссера Алексея Учителя вернуть деньги бюджетные деньги, которые были выделены на съемку фильма «Сокровища Ермака», из-за несоответствия изначального сценария и итогового варианта ленты. Альтернативным вариантом решения инцидента ведомство предложило переснять фильм, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе министерства отметили, что переделанный фильм вновь представят департаменту кинематографии в конце этого года. Представители ведомства подчеркнули, что картину примут при условии соответствия сценарию, который был представлен для участия в отборе на получение субсидии. За несвоевременное исполнение обязательство по соглашению к киностудии «Рок» применят штрафные санкции, подчеркивает агентство.

Уточняется, что на создание «Сокровищ Ермака» государство выделило 35 миллионов рублей. Вариант, который студия предоставила Минкультуры, назывался «Позвоните Ермаку». Life отмечает, что в фильме рассказывается про артиста Ермака Мышкина, едущего из Санкт-Петербурга в российскую столицу на пробы в мюзикле. Иных отсылок к историческому персонажу в ленте нет.