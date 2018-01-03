Минкульт выделил 60 млн на фильм о Зое Космодемьянской

Российский Минкульт выделил 60 млн рублей на фильм о партизанке Зое Космодемьянской. Киностудия им. Горького стала победителей конкурса на бюджетную субсидию. Лента будет называться «Страсти по Зое».
Картина будет посвящена первой женщине, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ее признали национальным фильмом социально значимой тематики, сообщает «Газета.ru».
Режиссировать филь будет Егор Кончаловский, автор сценария – Елизавета Трусевич. Кастинг и съемки стартуют в 2018 году.
Отметим, режиссер фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа получил премию Российского военно-исторического общества «За верность исторической правде».
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Лена
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Анастасия
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