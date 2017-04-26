Минкультуры не будет смотреть на экспертизу «Матильды» от Поклонской

Представители ведомства говорят, что эксперты не видели сам фильм

Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство не будет принимать в расчет экспертизу фильма «Матильда», которую организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская, пишет Gazeta.ru.

«Нет, не будем (рассматривать заключение — прим. ред.), они сделали его, не видя фильма. О чем здесь можно говорить?»— отметил Аристархов.

В свою очередь, режиссер картины Алексей Учитель рассказал, что ничего не будет менять в фильме при монтаже.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» вызвал широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, подтверждающие, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. В качестве одного из примеров специалисты отметили схожесть внешности Матильды с крысой. А образ царя, как утверждают эти эксперты, оскорбляет чувства верующих. Учитель позже заявил, что ему «стыдно и горько» за сказавших это людей, добавив, что обсуждение фильма возможно лишь после его выхода на экраны.