Минкультуры не будет смотреть на экспертизу «Матильды» от Поклонской

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 23:46

Минкультуры не будет смотреть на экспертизу «Матильды» от Поклонской

Минкультуры не будет смотреть на экспертизу "Матильды" от Поклонской

Представители ведомства говорят, что эксперты не видели сам фильм

Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство не будет принимать в расчет экспертизу фильма «Матильда», которую организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская, пишет Gazeta.ru.

«Нет, не будем (рассматривать заключение — прим. ред.), они сделали его, не видя фильма. О чем здесь можно говорить?»— отметил Аристархов.

В свою очередь, режиссер картины Алексей Учитель рассказал, что ничего не будет менять в фильме при монтаже. 

Как ранее сообщало ИА «Амител» , еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» вызвал широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, подтверждающие, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. В качестве одного из примеров специалисты отметили схожесть внешности Матильды с крысой. А образ царя, как утверждают эти эксперты, оскорбляет чувства верующих. Учитель позже заявил, что ему «стыдно и горько» за сказавших это людей, добавив, что обсуждение фильма возможно лишь после его выхода на экраны.

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Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 23:46
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