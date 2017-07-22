Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео

Музыканты из Республики Алтай записали кавер на знаменитую песню

Музыканты из Республики Алтай записали алтайский кавер на песню Despacito, которую недавно назвали самой прослушиваемой песней в мире.

Как пишет портал «Сибнет» со ссылкой на одного из участников квартета Равиля Лирова, эта песня стала для них первым совместным экспериментом, после которого у них возникли новые планы. Все ребята родом из Горного Алтая, однако сейчас живут и работают в Москве.

Кавер-версия нашумевшей песни опубликована на их канале в Youtube, где с осени они намерены выкладывать другие свои проекты: современные танцы, авторские сочинения, совместное творчество.

Ранее сообщалось, что пуэрториканская музыкальная композиция Despacito, исполненная Луисом Фонси и Дэдди Янки, стала самой прослушиваемой в мировой информационной сети. Ее прослушали уже более чем 4,5 миллиарда раз. Это абсолютный рекорд.