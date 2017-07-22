Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео

Музыканты из Республики Алтай записали кавер на знаменитую песню
Музыканты из Республики Алтай записали алтайский кавер на песню Despacito, которую недавно назвали самой прослушиваемой песней в мире.
Как пишет портал «Сибнет» со ссылкой на одного из участников квартета Равиля Лирова, эта песня стала для них первым совместным экспериментом, после которого у них возникли новые планы. Все ребята родом из Горного Алтая, однако сейчас живут и работают в Москве.
Кавер-версия нашумевшей песни опубликована на их канале в Youtube, где с осени они намерены выкладывать другие свои проекты: современные танцы, авторские сочинения, совместное творчество.
Ранее сообщалось, что пуэрториканская музыкальная композиция Despacito, исполненная Луисом Фонси и Дэдди Янки, стала самой прослушиваемой в мировой информационной сети. Ее прослушали уже более чем 4,5 миллиарда раз. Это абсолютный рекорд.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий