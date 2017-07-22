Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 03:47

Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео

Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео

Музыканты из Республики Алтай записали кавер на знаменитую песню

Музыканты из Республики Алтай записали алтайский кавер на песню Despacito, которую недавно назвали самой прослушиваемой песней в мире.

Как пишет портал «Сибнет» со ссылкой на одного из участников квартета Равиля Лирова, эта песня стала для них первым совместным экспериментом, после которого у них возникли новые планы. Все ребята родом из Горного Алтая, однако сейчас живут и работают в Москве.

Кавер-версия нашумевшей песни опубликована на их канале в Youtube, где с осени они намерены выкладывать другие свои проекты: современные танцы, авторские сочинения, совместное творчество.

Ранее сообщалось, что пуэрториканская музыкальная композиция Despacito, исполненная Луисом Фонси и Дэдди Янки, стала самой прослушиваемой в мировой информационной сети. Ее прослушали уже более чем 4,5 миллиарда раз. Это абсолютный рекорд.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 03:47
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии