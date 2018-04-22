Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 11:46

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Международный день памятников и исторических мест или День всемирного наследия отмечают сегодня, 18 апреля. Девизом этого праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Всего в Списке всемирного наследия 1073 объекта, из них культурных – 832. 

Этот праздник отмечают с 1984 года, чтобы чаще привлекать внимание общественности к защите и сохранению ценнейших объектов, ставших шедеврами человеческого созидательного гения. Мы собрали 10 фото с объектами всемирного наследия разных стран. 

«Драконовы ворота» в Китае

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Мачу-Пикчу, Перу

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Статуи на острове Пасхи

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Площадь Св. Петра, Ватикан

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Красная площадь

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Старая Гавана, Куба

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Стоунхендж, Великобритания

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Оперный театр в Сиднее

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Тадж-Махал, Индия

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Великая китайская стена

Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2018 11:46
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