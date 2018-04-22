Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Международный день памятников и исторических мест или День всемирного наследия отмечают сегодня, 18 апреля. Девизом этого праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Всего в Списке всемирного наследия 1073 объекта, из них культурных – 832.

Этот праздник отмечают с 1984 года, чтобы чаще привлекать внимание общественности к защите и сохранению ценнейших объектов, ставших шедеврами человеческого созидательного гения. Мы собрали 10 фото с объектами всемирного наследия разных стран.

«Драконовы ворота» в Китае

Мачу-Пикчу, Перу

Статуи на острове Пасхи

Площадь Св. Петра, Ватикан

Красная площадь

Старая Гавана, Куба

Стоунхендж, Великобритания

Оперный театр в Сиднее

Тадж-Махал, Индия

Великая китайская стена