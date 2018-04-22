Мировые шедевры. 10 объектов всемирного наследия

Международный день памятников и исторических мест или День всемирного наследия отмечают сегодня, 18 апреля. Девизом этого праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Всего в Списке всемирного наследия 1073 объекта, из них культурных – 832.
Этот праздник отмечают с 1984 года, чтобы чаще привлекать внимание общественности к защите и сохранению ценнейших объектов, ставших шедеврами человеческого созидательного гения. Мы собрали 10 фото с объектами всемирного наследия разных стран.
«Драконовы ворота» в Китае
Мачу-Пикчу, Перу
Статуи на острове Пасхи
Площадь Св. Петра, Ватикан
Красная площадь
Старая Гавана, Куба
Стоунхендж, Великобритания
Оперный театр в Сиднее
Тадж-Махал, Индия
Великая китайская стена
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