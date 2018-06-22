В этом году Поспелихинский район на краевом фестивале представляли детский сад «Радуга» и семья его воспитанницы Варвары Мишениной.

В семье трое детей – кроме младшей, Вари, воспитанницы «Радуги», старший сын Евгений, который в прошлом году окончил Алтайский госуниверситет, и средний Максим, на днях сдавший первые госэкзамены по окончании девятого класса. Как рассказала «АП» Ирина Лаас, семья бережно хранит историю – знает своих потомков до шестого колена. Генеалогическое древо Мишениных действительно восхищает – в нем не только имена пращуров, но и старинные фотографии из семейного архива. Родители Светлана и Александр – очень активные, они добиваются успехов на профессиональном поприще, реализовывают себя в творчестве, спорте, благотворительности. Свою активность мама и папа передали детям. Даже у пятилетней Варвары (не говоря уже о подросших сыновьях) уже внушительное портфолио с грамотами и дипломами за победы и участие в различных конкурсах районного и краевого уровней. На большинстве из них она представляла свой любимый детский сад «Радуга».

Фото из газеты «Новый путь»

ИВАНОВА-ШИЛЬРЕФ

Оксана

Мишенины из Поспелихи стали лауреатами краевого фестиваля «Моя семья – жемчужина Алтая»

В ЗАТО Сибирский побывали артисты по программе культурного марафона «Соседи»

В селе Нечунаево Шипуновского района отремонтировали Дом культуры

Посмотреть все материалы автора