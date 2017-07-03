Митя Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российской территорией

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 13:45

Митя Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российской территорией

Митя Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российской территорией

Певец добавил, что музыка не имеет границ

Певец из РФ Митя Фомин на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest, который проходил во Львове, напомнил, что Крым является российской территорией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью музыканта для канала «1+1».

Агентство пишет, что корреспондент напомнила артисту о его выступлении сначала в Крыму, а затем на Украине, предположив, что СБУ про это, вероятно, еще не знает. Затем она спросила, считает ли Фомин Крым частью РФ. 

«По факту это российская территория», — произнес в ответ певец, подчеркнув, что музыка не имеет границ. Фомин подчеркнул, что ездил в Крым и в прошлом. «Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает», — цитирует агентство музыканта.

Отмечается, что Фомин назвал себя голубем мира, призвав не запрещать музыку.

Напомним, Служба Безопасности Украины регулярно не пускает артистов из РФ в страну из-за посещения полуострова, который украинские власти считают своей, но временно окупированной территорией. Так произошло, в том числе, с российской представительницей на «Евровидении-2018» Юлией Самойловой.

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Автор: Александр Июль 3, 2017 13:45
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