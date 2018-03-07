Модульные картины в интерьере: разновидности

mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 03:05

Модульные картины в интерьере: разновидности

Модульные картины, которые используются в интерьере помещений, как квартир, так и офисов, являются не только модным аксессуаром, но и достаточно практичным. Они могут наполнять пространство определенным художественным смыслом, делать его оформление оригинальным и особенно выразительным. 

Они отлично заполняют пустое пространство стены – перейдя по ссылке http://macrosvit.com.ua/modulnye-kartiny/types-31829/, можно подобрать модульные картины. Отличаются от картин тем, что они являются отдельными полотнами, объединенными общим сюжетом, идейным замыслом, тематической и стилистической общностью.
Такого типа картины дифференцированы между собой по количеству составных частей (модулей), по размеру, а также по способу размещения их на поверхности.
Количество сегментов (модулей) бывает следующим: два модуля (диптих), три (триптих), четыре, пять и больше сегментов (полиптих).
Размер модулей напрямую зависит от размеров конкретной комнаты. В комнату достаточно узкую подойдут одинаковые по размеру модули, с равными сторонами. Довольно просторную комнату, где имеются высокие потолки, украсит сегментарная картина правильной формы, стороны которой по длине одинаковы.
Модули могут быть квадратными, прямоугольными (различной высоты и ширины).
Сегменты на стене могут располагаться, как горизонтальным способом, так и вертикальным. Кроме того, они могут быть расположены пазлом и формировать какую-либо фигуру (круг, квадрат и т. д.), лесенкой, ассиметричной композицией.
Горизонтальное расположение модулей несколько увеличит пространство помещения. Вертикальное расположение отлично подойдет для тех помещений, где нужно несколько «приподнять» потолок
Сформировать модули в какой-либо пазл можно на свободной стене с большой площадью, где нет мебели и других элементов интерьера.
Лесенкой выстраивают сегменты разной высоты. В том случае, когда каждый сегмент имеет собственный сюжет, а сегментарная картина объединена одной темой, модули можно размещать на разном расстоянии.
Асимметрия создается путем хаотического размещения модулей разных размеров и форм.

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mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 03:05
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