«Молчание» Мартина Скорсезе покажут в Барнауле на оригинальном языке

Одна из главных лент года будет показана в городских кинотеатрах

Новый фильм Мартина Скорсезе «Молчание», над которым он работал около 30 лет, покажут в барнаульских кинотеатрах.

Картину можно посмотреть в кинотеатрах сети «Киномир» и «Пионер». Лента будет демонстрироваться на оригинальном языке с субтитрами.

Мартин Скорсезе снимал свою новую картину несколько лет. «Молчание» ждали на Каннском и Венецианском кинофестивалях, но автор «Таксиста» и «Авиатора» не успел закончить монтаж. Изначально фильм должен был длиться более трех часов, но после вмешательства студии Скорсезе сократил продолжительность до 2 часов 40 минут.

По сюжету, в XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять Евангелие. Картина является экранизацией романа Сюсаку Эндо.

В главной роли молодые актеры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. В роли их наставника выступает Лиам Нилсон.