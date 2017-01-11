Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма «Тачки 3»

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 12:45

Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма «Тачки 3»

Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3"

Лента выйдет летом 2017 года

Студия Disney опубликовала новый трейлер третьей части знаменитого мультфильма «Тачки».

По сюжету, главный герой Молния МакКуин всё еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Его ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Премьера третьей части «Тачек» состоится 15 июня 2017 года.

 

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 12:45
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