Молодежный театр Алтая подводит промежуточные итоги благотворительной акции

Сегодня, 21 декабря, Молодежный театр Алтая подведет промежуточные итоги благотворительной акции «Добрый зритель».

Театр предложил своим зрителям приобрести билет на любой спектакль нового проекта ЗабаваPLAY для одного из детей, которые пока могут лишь мечтать о походе в театр. Купив билет, его нужно было просто оставить на кассе МТА. Теперь билеты будут переданы в нужные руки с помощью Алтайского отделения Российского детского фонда. В театре сообщают, что акция продолжится до конца театрального сезона.

Проект ЗабаваPLAY предназначен для зрителей в возрасте до 7 лет и имеет много общего с популярным сегодня форматом беби-театра. В его основе интерактивные 45-минутные постановки для небольших групп малышей. Спектакли знакомят детей с окружающим миром и дают толчок к развитию фантазии и творческих навыков ребенка.