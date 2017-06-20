Московский театр юного зрителя покажет свои лучшие спектакли в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 13:45

Московский театр юного зрителя покажет свои лучшие спектакли в Барнауле

Московский театр юного зрителя покажет свои лучшие спектакли в Барнауле

Спешите, билеты все еще есть в кассе

Знаменитый московский театр юного зрителя покажет несколько своих лучших спектаклей в Барнауле. Показы пройдут с 22 по 26 июня в рамках федеральной программы «Большие гастроли — 2017».

В прошлые годы в столице алтайского края выступал легендарный БДТ из Санкт-Петербурга, а также Тбилисский русский драматический театр. В этом году барнаульских любителей театрального искусства будут радовать артисты Московского театра юного зрителя, известного не только в России, но и за ее пределами.

Каждая работа театра неизменно привлекает внимание международной театральной общественности.

Это театр двух легендарных российских режиссеров – Кама Гинкаса и Генриетты Яновской. Спектакли в их постановке неоднократно отмечались премиями и наградами, были номинантами премии Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска».

У зрителей Алтайского края появилась уникальная возможность увидеть «золотомасочный» спектакль «Скрипка Ротшильда» в постановке Кама Гинкаса и с участием народных артистов России Валерия Баринова и Игоря Ясуловича. Показы пройдут 25 и 26 июня в краевом театре драмы.

Кроме того, на сцене  театра драмы будут показаны спектакли Генриетты Яновской. 22 и 23 июня — «С любимыми не расставайтесь», который стал лауреатом премии Станиславского в номинации «Событие сезона». Для маленьких зрителей 24 июня пройдет специальный показ сказки «Волк и семеро козлят».

Отметим, что в кассе театра драмы еще есть билеты на спектакли московского ТЮЗа. Их стоимость составляет от 450 до 900 рублей.

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Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 13:45
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