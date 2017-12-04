«Мстители: война бесконечности». Что узнает зритель?

Меньше полугода осталось до масштабной премьеры американского фантастического фильма «Мстители: война бесконечности». Это будет сиквел картин, которые вышли в 2012 и 2015 годах. 29 ноября на канале Marvel Entertainment был опубликован первый трейлер, который набрал множество просмотров и подтолкнул к новому витку обсуждений сюжета в сети. Всего «войне бесконечности» будут посвящены два фильма.

По задумке авторов, команда супер-героев с Земли наконец-то встретится с командой «Стражей галактики». Они наконец-то объединят свои усилия и сразятся с титаном Таносом. Именно у него собраны могущественные артефакты — камни бесконечности. Опираясь на трейлер, можно сказать, что действие первой части, в частности, происходит в вымышленной стране Ваканде. Фильм об этой стране и ее короле «Черной пантере» выйдет на экраны уже в феврале 2018 года.

Режиссерами «Мстителей» стали Энтони и Джо Руссо. Сценарий ленты основан на комиксах. Одну из главных ролей исполнил Роберт Дауни-младший. Это он предложил устроить конкурс и выбрать случайного победителя из тех, кто внес за участие 10 долларов. Счастливчику досталась поездка на съемочную площадку, а команде удалось собрать немалую сумму.

Съемки фильма «Мстители: война бесконечности» проходили в Англии, США и Шотландии.