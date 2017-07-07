Мультфильм с участием Ждуна выйдет на телеэкраны России

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 01:45

Мультфильм с участием Ждуна выйдет на телеэкраны России

Мультфильм с участием Ждуна выйдет на телеэкраны России

Право на использование Ждуна приобрела компания CD Land

Компания CD Land купила права на использование образа Ждуна у голландской художницы Маргрит ван Брифор в России и СНГ. Об этом пишет «Лента.ру».

Как сообщает издание, в скором времени будет снят мультсериал про Ждуна. По словам руководителя компании, образ этого существа будут использовать везде: на посуде, игрушках, канцелярии. Также у персонажа появится свой видеоблог.

CD Land подала заявку на регистрацию в России бренда и изображения Ждуна в Роспатент.

Ждун – это фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она создала ее для нидерландского Лейденского университета.

Художница назвала свое творение Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Это странное существо без ног, с человеческими руками и глазами как у морского слона. Пользователи интернета дали скульптуре свое имя – Ждун, которое прекрасно прижилось.

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Автор: Александр Июль 7, 2017 01:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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