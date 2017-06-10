"Мумия" с Томом Крузом, "Анна Каренина" и другие премьеры недели />

Все о главных премьерах, которые можно посмотреть в кино

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На этой неделе в российский прокат выходит проект студии Universal «Мумия» с Томом Крузом, а также боевик «Его собачье дело» с Брюсом Уиллисом и полнометражная версия сериала Карена Шахназарова «Анна Каренина». Amic.ru традиционно совместно с кинотеатром «Пионер» рассказывает о главных премьерах недели.

«Мумия»

Режиссер — Алекс Куртцман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона. Но настанет день, и она явится в наш мир, чтобы вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. Однажды во время раскопок группа ученых находит гробницу с дочерью фараона. Картина является официальным ремейком знаменитого фильма 1932 года. В 1940-е годы было сделано сразу несколько продолжений этого фильма. В частности, «Рука мумии», «Гробница мумии», «Призрак мумии» и «Проклятие мумии». Однако особой популярностью пользовался фильм «Мумия» 1999 года Стивена Соммерса с Бренданом Фрейзером.

Новая «Мумия» станет первой частью масштабного перезапуска Universal серии старых фильмов о монстрах. В планах студии в ближайшие годы выпустить «Франкенштейна» с Хавьером Бардемом, «Человека-невидимку» с Джонни Деппом и несколько других лент. Роль мумии исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. Рассел Кроу появится в фильме в образах доктора Генри Джекила и мистера Эдварда Хайда.

«Его собачье дело»

Режиссеры — Марк Каллен, Робб Каллен

В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон Момоа, Джон Гудман

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе. Профессиональная и личная жизнь главного героя пошла под откос, когда его пса Бадди похитила группа бандитов. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги. Брюс Уиллис все еще в хорошей форме и все еще играет в боевиках. В новой ленте «крепкий орешек» встречается с Акваменом. Поклонники Брюса Уиллиса будут довольны.

«Анна Каренина. История Вронского»

Режиссер — Карен Шахназаров

В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев

Короткая двухчасовая версия сериала Карена Шахназарова, который довольно успешно недавно прошел на телеканале «Россия». Для тех, кто пропустил или не хочет смотреть длинный сериал, поход в кино будет идеальным вариантом.

Также в кино продолжает идти «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Пираты Карибского моря», «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу» и другое.