Музеи Алтайского края готовятся к крупнейшему смотру-фестивалю «Интермузей»

Впервые в международном фестивале «Интермузей» примут участие все государственные музеи Алтайского края. Мероприятие пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ.

В пресс-центре городской администрации рассказали, что ХХ Международный фестиваль «Интермузей» — это крупнейший смотр музеев, объединяющий на одной площадке более 300 музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Наш регион там представят государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул), Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина (село Сростки) и Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова (село Полковниково).

Пять музеев представят общую экспозицию, концепцию которой разрабатывают специалисты.

В целом, программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, где обсудят различные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии. В рамках фестиваля специалисты наших музеев получат возможность обменяться опытом, посмотреть, как работают другие музеи, не только в нашей стране, но и за рубежом, узнать о последних достижениях в сфере музейного дела.