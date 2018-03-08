Музеи Алтайского края готовятся к крупнейшему смотру-фестивалю «Интермузей»

mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 11:45

Музеи Алтайского края готовятся к крупнейшему смотру-фестивалю «Интермузей»

Музеи Алтайского края готовятся к крупнейшему смотру-фестивалю «Интермузей»

Впервые в международном фестивале «Интермузей» примут участие все государственные музеи Алтайского края. Мероприятие пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ.

В пресс-центре городской администрации рассказали, что ХХ Международный фестиваль «Интермузей» — это крупнейший смотр музеев, объединяющий на одной площадке более 300 музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Наш регион там представят государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул),  Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина (село Сростки) и Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова (село Полковниково).

Пять музеев представят общую экспозицию, концепцию которой разрабатывают специалисты.

В целом, программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, где обсудят различные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии. В рамках фестиваля специалисты наших музеев получат возможность обменяться опытом, посмотреть, как работают другие музеи, не только в нашей стране, но и за рубежом, узнать о последних достижениях в сфере музейного дела.

 

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mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 11:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

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