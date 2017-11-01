Музей Марципана в Сентендре, Будапешт

Как известно, на всем белом свете проживает множество сладкоежек. А если говорить точнее, то более нескольких миллиардов людей не могут и дня прожить без шоколадки, конфетки или какой-нибудь другой сладости. Вы относитесь к этому числу? Тогда добро пожаловать в музей Марципана, расположенном в пригороде Будапешта Сентендре.

Открыл музей, где, как говорится «некуда яблоку упасть», венгерский кондитер Карой Сабо в 1994 г. Музей занимает небольшое двухэтажное здание. На первом этаже располагается кондитерский цех, где можно приобрести сладости, который вам приглянулись. Музей занял весь второй этаж.

У входа в зал музея посетителей ждет необычный и очень большой свадебный торт. Будущие невесты «покушались» на него уже не раз.

На стене вы увидите довольно необычную карту Венгрии, где в разных цветах запечатлен распад Австрии после Первой мировой войны. Отчетливо выделены все новые государства, образовавшиеся после принятия Трианонского мирного договора. Здесь же располагается необычный парламент Будапешта, естественно из темного шоколада.

Также музей славится портретом императрицы Марии Терезии. Он имеет особую ценность – на данный момент эта сладкая картина является самой большой в мире.

Далее переходим в зал Австрии. Здесь можно увидеть необычные кружева, вышивку на одеянии для стула и необычную скатерку с цветочными узорами. Смотря на всю эту прелесть, долго не можешь понять, что эти предметы ненастоящие и сделаны опять-таки из сладостей. Тут же посетители внимательно, не отрывая взгляда, наблюдают необычную картину с изображением Моцарта, рядом старинная скрипка великого композитора, тоже из сахара.

Посетив музей можно не только посмотреть на его, ну очень соблазняющие сладкоежек, экспонаты, но и увидеть сам завораживающий процесс приготовления сладостей. На глазах у искушенных зрителей сотрудница музея слепит фигурку из вашего любимого мультика. Попробовать себя в роли кулинарного скульптора можно и в Москве. Марципан для кондитерских изделий вы можете приобрести в интернет-магазине кейк-ленд.ру На данный момент музей не принадлежит его основателю – после того, как Карой Сабо «перешагнул» 80-летний рубеж, он отошел от дела и продал свой бизнес. Но слава новым хозяевам – название у этого необычного заведения осталось прежним – «Музей Марципана Сабо».

Кстати, популярность музея растет не только в Венгрии, но и в России, и на Украине. Например, в Москве одна из кондитерских благодаря Сабо создала необычную коллекцию картин, рассказывающих историю города. Теперь о подобном музее задумываются и киевляне. Это вызывает еще большую гордость за свое «детище» у создателя уникального музея – Кароя Сабо.