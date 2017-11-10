Музей «Мир Времени» приглашает сегодня на бесплатную экскурсию

Сегодня, 5 ноября, музей «Мир Времени» на ул. Матросова, 12 в Барнауле отмечает свой день рождения и приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию, дегустацию фиточая и фотосессию в старинных головных уборах.

Экскурсоводы проведут гостей по разделам древнего мира, женской и мужской красоты, письменности, праздничного этикета, расскажут о загадках прошлого, сообщают в музее.

Также гости смогут попробовать полезный фиточай и примерить разные необычные головные уборы. Праздничные экскурсии будут проходить с 13.00 до 16.00.

Стоит отметить, что в музее «Мир Времени» представлено более 10 тыс. экспонатов.