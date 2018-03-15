Музей Титова в Алтайском крае проводит выставку, посвященную Гагарину

В Алтайском мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково работает выставка «Девять минут до космоса», посвященная 84-ой годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

На выставке представлено 62 экспоната. Посетители впервые смогут увидеть уникальные документы и фотографии: репринтное издание газеты «Известия» от 12 апреля 1961 года, рассказывающее о первом полете человека в космос, предполетные и послеполетные фотографии Юрия Гагарина, сообщает сайт музея.

Также на выставке есть портретные снимки космонавтов и летчиков, которые готовились к полету, но не осуществили свою мечту. В музее выставлены книги о космодроме Байконур и самом Юрии Гагарине.

Выставка работает с 6 марта по 15 апреля.