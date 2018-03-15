Музей Титова в Алтайском крае проводит выставку, посвященную Гагарину

mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 05:45

Музей Титова в Алтайском крае проводит выставку, посвященную Гагарину

Музей Титова в Алтайском крае проводит выставку, посвященную Гагарину

В Алтайском мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково работает выставка «Девять минут до космоса», посвященная 84-ой годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

На выставке представлено 62 экспоната. Посетители впервые смогут увидеть уникальные документы и фотографии: репринтное издание газеты «Известия» от 12 апреля 1961 года, рассказывающее о первом полете человека в космос, предполетные и послеполетные фотографии Юрия Гагарина, сообщает сайт музея.

Также на выставке есть портретные снимки космонавтов и летчиков, которые готовились к полету, но не осуществили свою мечту. В музее выставлены книги о космодроме Байконур и самом Юрии Гагарине.

Выставка работает с 6 марта по 15 апреля. 

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью
  • Ира

    Ира

    А сколько цена?

    Читать статью

  • Молодцы!!! Всем большой пример!!!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии