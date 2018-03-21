Мужской дуэт из Барнаула выступит на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Музыканты из Барнаула Глеб Пикалов и Александр Волокитин примут участие в телевизионном проекте «ПЕСНИ» на канале ТНТ. Парни прошли кастинг и теперь выступят с авторской песней перед жюри – музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и российским исполнителем Тимати.

Барнаульцы выступают вместе уже почти десять лет. В краевой столицы их знают как исполнителей кавер-версий известных песен и авторских работ. Кроме того, Глеб Пикалов работает ведущим в «НАШЕ Радио Барнаул» (106,4 FM). Александр Волокитин получил известность, приняв участие в проекте «Битва хоров», пишет портал Amic.ru.

Ранее в программе «ПЕСНИ» на ТНТ участвовала девушка из Бийска Полина Холод. Она выступила на шоу и прошла во второй тур. Выступлением мужского дуэта из Барнаула можно будет увидеть в субботу, 17 марта, в 21 час.

Участники проекта заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут находиться под постоянным наблюдением камер. В конце победитель получит 5 млн рублей.

Фото: Geometria.ru.