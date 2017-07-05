Музыкальное шоу ко Дню семьи, любви и верности проведут в центре Барнаула

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 07:45

Музыкальное шоу ко Дню семьи, любви и верности проведут в центре Барнаула

Музыкальное шоу ко Дню семьи, любви и верности проведут в центре Барнаула

Мероприятие пройдет на площади Сахарова вечером 5 июля

Музыкально-литературное представление проведут в центре Барнаула 5 июля по случаю приближающегося Дня семьи, любви и верности.

Почетными гостями мероприятия станут молодожены, который оформили свой брак на минувших выходных, а также семейный пары, которые оформили свой союз 50 лет назад.

При этом присоединиться к празднику могут все желающие. Организаторы представления в лице Дома актера и администрации Железнодорожного района обещают представить гостям лучшие стихотворения о любви и исполнение музыкальных номеров.

Начало праздника — в 17:00 в сквере Семьи на площади Сахарова.

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Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 07:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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