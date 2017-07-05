Музыкальное шоу ко Дню семьи, любви и верности проведут в центре Барнаула

Мероприятие пройдет на площади Сахарова вечером 5 июля

Музыкально-литературное представление проведут в центре Барнаула 5 июля по случаю приближающегося Дня семьи, любви и верности.

Почетными гостями мероприятия станут молодожены, который оформили свой брак на минувших выходных, а также семейный пары, которые оформили свой союз 50 лет назад.

При этом присоединиться к празднику могут все желающие. Организаторы представления в лице Дома актера и администрации Железнодорожного района обещают представить гостям лучшие стихотворения о любви и исполнение музыкальных номеров.

Начало праздника — в 17:00 в сквере Семьи на площади Сахарова.