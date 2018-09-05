Музыкант-виртуоз Александр Лемешев рассказал о стеклянной арфе и выборе музыки

Александр Лемешев – музыкант-виртуоз с мировым именем родом из Барнаула. Его инструмент – стеклянная арфа. Вместо струн его пальцы перебирают стеклянные бокалы, извлекая из них поистине чудесные звуки. А классические и современные музыкальные произведения получают новое звучание. На днях Лемешев дал концерт в Алтайском онкологическом диспансере.

Стеклянная арфа – инструмент удивительный. С одной стороны, очень уж всем знакомы все его составляющие – чего уж проще: составил бокалы и играй. С другой – огранить бокал, чтобы он издавал чистую ноту, вызывая ассоциации с ангельским пением, под силу только настоящим мастерам. Хотя, как считает Александр Лемешев, каждый музыкант рано или поздно становится мастером для своего инструмента.

Из стекла и лейкопластыря

– Я барнаулец, здесь родился и учился. Родители мои до сих пор живут в Барнауле. Окончил Алтайский государственный институт искусств по классу классической гитары. На третьем курсе я узнал, что есть такой инструмент – стеклянная арфа. Мой коллега Тимофей Винковский увлекся ею раньше меня. Он рассказал об этом инструменте, а дальше я сам осваивал с нуля. Начал с самых обыкновенных бокалов, которые стояли в шкафу у моих родителей. Подобрал подходящие, приклеил лейкопластырем на доску, – рассказывает Александр.

Первый инструмент настраивался водой. В детстве каждый из нас, наверное, пробовал играть на бутылках. Чем больше воды, тем ниже звук. Так и здесь: чем больше воды, тем ниже звук. Только вот звучание стеклянной арфы и бутылок, несмотря на кажущуюся схожесть, несравнимо.

Для инструмента, на котором Александр играет сегодня, настройка водой не нужна. Да и держатся бокалы уже не на лейкопластыре, а на специальных шурупчиках с резиновыми прокладками, чтобы ножка бокала была закреплена с трех сторон. Тем не менее вода нужна по-прежнему.

Инструмент нужно разыграть

– Стекло имеет свойство немного размокать. Ведь все знают, к примеру, что резать стекло проще в воде: оно размокает и становится не таким колким. Здесь история похожая: если бокалы высохли, они вообще не звучат, перед выступлением инструмент нужно разыграть мокрыми пальчиками, тогда звук получается чистым и красивым. За годы игры на бокалах появились некоторые музыкальные секреты, которые сложно передать словами, пожалуй, они прекрасно работают на уровне ощущений, – говорит мой собеседник.

Без воды не возникнет звучания. Звук – это результат взаимодействия мокрой кожи пальцев и стекла.

Спрашиваю, как избежать настройки водой. Ведь подобрать бокал, который даст чистую ноту, практически невозможно.

– Бокал действительно можно выбрать близко к нужной ноте, чуть выше, но не сильно. Потом мастер стачивает стекло в определенном месте. При этом объем бокала остается тем же самым, а масса меняется: бокал становится легче, нота – чуть ниже. Выше настроить бокал невозможно, – поясняет Александр.

Насколько это трудоемкий процесс, решайте сами. Стеклянная арфа может состоять из 24 – 36 бокалов. В инструменте Александра Лемешева их 30.

Кстати, хрусталь, который в народе считается самым музыкальным, для создания такого инструмента не подходит.

– Он непригоден для игры, потому что в нем много примесей металлов. Когда проводишь пальцем по бокалу, извлекая короткий звук, большой разницы нет. А вот когда тянешь длинные ноты, хрусталь свистит, звук «заводится», он очень резкий и не всегда красивый. Лучше всего для игры подходит богемское или чешское стекло.

Трудно там, где нет бокалов

В принципе, если нота разбилась, можно подобрать новую, по старинке подстроить водой и играть. Однако Александр бывает в таких точках мира, где бокалы в принципе невозможно разыскать. Ему везет – во время концертов таких инцидентов пока не было. А вот после…

– Когда я летал на гастроли в Индию, на обратном пути мне разбили несколько бокалов – неудачно бросили чемодан с инструментом, – вспоминает Александр. – Разбивали также в Германии, но там проще.

Теперь музыкант набрался опыта, придумал другие футляры, внутренние крепления, усовершенствовал конструкцию инструмента. Теперь сюрпризов в аэропортах почти не бывает, тем не менее он старается всегда, когда это возможно, брать инструмент в ручную кладь. Как сетует Александр, авиакомпании регулярно уменьшают нормы провоза ручной клади, из-за этого у музыкантов очень много проблем. Иногда хочется иметь «волшебный документик», показал – и без проблем забрал инструмент в самолет.

О выборе музыки

– Это чисто мой музыкальный вкус. Все зависит от того, нравится ли мелодия, как звучит на моем инструменте.

Авторы «стеклянной» музыки известны всем – другое дело, что не многие догадываются о том, что для стеклянной арфы писали Моцарт и Доницетти. Партия для поющих бокалов есть и у Глинки в опере «Руслан и Людмила».

В репертуаре Александра и более современные произведения – «Крестный отец», Yesterday, Chi Mai. Играет он и самостоятельно, и с оркестром. Признается, что играть с музыкантами интересно, но сложно. Стеклянная арфа – инструмент камерный. Его требуется «подзвучивать» специальными инструментальными микрофонами, тем не менее музыкантам приходится включать высший пилотаж.

– Я бы хотел иметь возможность сделать звук громче. Некоторые идеи уже есть, есть и подвижки в этом направлении, но я все еще в поиске, – говорит музыкант.

Случается, что в кафе или ресторанах друзья или приятели просят сыграть на том, что под рукой.

– Найти несколько бокалов, настроить их водой – не проблема, – смеется Лемешев. – Бывает и такое, но тогда можно просто сыграть «Кузнечика», он вполне узнаваем.

Пока можешь делать добро – делай

Часто люди начинают задумываться о по-настоящему важных вещах только тогда, когда сами сталкиваются с неприятностями. Так получилось и у Александра.

– У меня образовалась опухоль на руке. Я сдавал анализы в онкологическом центре, нужно было убедиться, что она доброкачественная, затем ее удаляли, рука долго заживала. Я очень сильно переживал по этому поводу и дал себе обещание, что, когда рука заживет, обязательно начну выступать там, где это очень нужно. Поэтому, как только у меня появилась такая возможность, сыграл перед больными онкологического диспансера и медицинскими работниками. Музыка очень помогает людям, она их отвлекает от сложных и тяжелых мыслей, настраивает на позитив. Пока ты можешь делать добрые дела – делай. Мы всегда торопимся, откладываем их на потом, нам некогда… Наверное, для меня настала пора об этом вспомнить. Пусть это будет не часто, только иногда, но обязательно будет. Я искренне верю, что кому-то это очень поможет.

Справка

Первые упоминания об игре на винных бокалах датируются XII веком в Китае, XIV – в Персии и XV веком в Европе, но только в 1740 году появились профессиональные выступления с использованием стеклянной арфы.

В наши дни всего несколько музыкантов в мире играют на стеклянной арфе, среди них – Александр Лемешев.

Фото из архива А. ЛЕМЕШЕВА

БОДАГОВА

Анна

Музыкант-виртуоз Александр Лемешев рассказал о стеклянной арфе и выборе музыки

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