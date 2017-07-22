«Мы скучаем!»: как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park

«Это сильный шок», «Прощай, легенда!», «Сижу и просто реву»: поклонники Честера Беннингтона о невосполнимой для них потере
На 41-м году из жизни ушел вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон.
«Он будет жить, пока жива его музыка. А музыка никогда не умрет», «Прощай, Честер», «Спасибо за все», «Без него LP не LP», — пишут поклонники на своих страницах в соцсетях, выкладывают клипы, музыку Linkin Park и не верят в произошедшее.
Для многих Честер стал не просто талантливым музыкантом, с его творчеством связывают важные моменты жизни: кто-то влюблялся под композиции LP, вставал на скейтборды, учился петь сам, для большинства под композиции Linkin Park прошло детство.
Он горел слишком ярко,а те кто горят ярко,быстро сгорают,мы будем помнить… #RussiaPrayForChester #ЧестерБеннингтон #ChesterBenningtonRIP
— •🖤Gøner🖤• (@_Destiel234_) July 21, 2017
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