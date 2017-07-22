«Мы скучаем!»: как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 17:45

«Мы скучаем!»: как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park

"Мы скучаем!": как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park

«Это сильный шок», «Прощай, легенда!», «Сижу и просто реву»: поклонники Честера Беннингтона о невосполнимой для них потере
"Мы скучаем!": как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park

На 41-м году из жизни ушел вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон.

«Он будет жить, пока жива его музыка. А музыка никогда не умрет», «Прощай, Честер», «Спасибо за все», «Без него LP не LP», — пишут поклонники на своих страницах в соцсетях, выкладывают клипы, музыку Linkin Park и не верят в произошедшее.

Для многих Честер стал не просто талантливым музыкантом, с его творчеством связывают важные моменты жизни: кто-то влюблялся под композиции LP, вставал на скейтборды, учился петь сам, для большинства под композиции Linkin Park прошло детство.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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