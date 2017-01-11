Мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинировали в 11 категориях на премию BAFTA

Мюзикл может получить награду в том числе за музыку, операторскую работу, костюмы
Большее число номинаций на премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) получил мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Музыкальное произведение номинировано в 11 категориях, пишет РИА Новости.
Мюзикл номинирован за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов, звук и др. Также большое количество номинаций получили философская фантастическая драма «Прибытие» (Arrival) и триллер «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals). Эти произведения получили девять номинаций.
Также лучшими фильмами могут стать картина Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк», фильм «Лунный свет» и «Манчестер у моря».
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