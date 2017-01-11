Мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинировали в 11 категориях на премию BAFTA

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 12:45

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинировали в 11 категориях на премию BAFTA

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали в 11 категориях на премию BAFTA

Мюзикл может получить награду в том числе за музыку, операторскую работу, костюмы

Большее число номинаций на премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) получил мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Музыкальное произведение номинировано в 11 категориях, пишет РИА Новости.

Мюзикл номинирован за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов, звук и др. Также большое количество номинаций получили философская фантастическая драма «Прибытие» (Arrival) и триллер «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals). Эти произведения получили девять номинаций.

Также лучшими фильмами могут стать картина Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк», фильм «Лунный свет»  и «Манчестер у моря».

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 12:45
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  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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  • Нет только после 11 кл

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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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