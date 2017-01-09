Мюзикл «Ла-Ла Ленд» установил рекорд премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

Церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» в 74-й раз прошла в Лос-Анджелесе. Главным триумфатором этого года стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», который установил рекорд по количеству полученных статуэток.

Картина Дэмьена Шазелла получила сразу семь наград. Лента, которая в прошлом году открывала Венецианский кинофестиваль, праздновала успех в категории «Лучший фильм или музыкальная комедия». Эмма Стоун и Райан Гослинг получили звание лучших актеров комедии или мюзикла, а Дэмьен Шазелл признан лучшим режиссером. Кроме того, у ленты еще три награды – за сценарий, музыку и песню.

Фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма». Именно эта номинация считается самой главной. Здесь «Лунный свет» обошел такие фильмы, как «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Лев» Гарта Дэвиса, «Любой ценой» Дэвида Маккензи и «Манчестер у моря» Кеннета Лоннергана.

Лучшей актрисой в жанре драмы признана Изабель Юппер за работу в ленте Пола Верховена «Она», а сам фильм назвали лучшей иностранной работой. Актер Кейси Аффлек получил «Золотой глобус» как лучший актер в жанре драмы.

Аарон Тейлор-Джонсон удостоился «Золотого глобуса» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм Тома Форда «Под покровом ночи». Роль в ленте «Ограды» принесла Виоле Дэвис статуэтку за «лучшую женскую роль второго плана».

«Зверополис» получил «Золотой глобус» как лучшая анимация. В ходе вручения премий лучшим драматическим сериалом был признан сериал «Корона». Актриса Клэр Фой также была признана лучшей исполнительницей главной роли в драматическом сериале. Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон за работу в «Голиафе». Лучшим комедийным сериалом стал сериал «Атланта». За работу в нем Дональд Гловер получил приз как лучший актер.

Почетную премию «Золотой глобус» в этом году получила великая американская актриса Мерил Стрип.

«Золотой глобус» — вторая по значимости премия в американском кино, которую называют репетицией перед «Оскаром». Номинантов на получение этой награды, к слову, назовут уже 12 января.