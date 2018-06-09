Сегодня, 8 июня, в рамках юбилейного форума «Алтай. Точки роста», который проходит с 3 июня на территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье», названы победители конкурса молодежных авторских проектов по четырем номинациям: «Лучший бизнес-проект», «Лучший социальный проект», «Лучший проект социального предпринимательства», «Лучший реализованный АТР-проект». Отметим, победители получат финансовую поддержку от правительства России.

Руководитель компании «Умный дом» (Омск) Петр Козлов получил первый приз АТР в номинации «Лучший бизнес-проект» за проект «Умный дом». Кстати, он также разработал проекты «Умная улица», «Умный ресторан» на основе проводных и беспроводных технологий.

Победителем в номинации «Лучший социальный проект» стала Мария Старцева из Барнаула. Она представила проект экскурсионные туры для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, Мария Старцева сама человек с ограниченными возможностями здоровья. Колясочница решила организовывать туры по Алтаю и в Горный Алтай для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специальный приз в номинации «Лучший проект социального предпринимательства» получила инженер с завода «Ротор» Алиса Гладыщук за разработку бионических протезов в формате 3D.

Победитель в номинации «Лучший реализованный АТР-проект» — Михаил Пугачев (Алтайский край). Проект Михаила заключается в создании для инвалидов и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации мастерской по изготовлению одежды и обуви из натуральной шерсти.

КОЧЕТЫГОВА

Татьяна

На АТР названы победители конкурса молодежных авторских проектов

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