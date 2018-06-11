На что обратить внимание при выборе няни?

Взаимоотношения родителей с детьми являются очень сложными, поэтому так легко совершить много ошибок, за которые потом придётся расплачиваться. Перейдя по ссылке http://imom.me/category/otnosheniya/ можно получить информацию об отношениях родителей с детьми и сделать из этого нужные выводы.



Родители хотят, чтобы в их отсутствии с ребёнком находилась профессиональная няня. Ей по силам правильно организовать оптимальный режим в течении всего дня, она сможет приобщить ребёнка к гигиене. Няня будет заниматься с ребёнком рисованием, лепкой, созданием различных конструкций, почитает книжки, разучит песенки и стихи. Чтобы всё это выполнить, у няни должно быть соответствующее педагогическое образование, а также соответствующий опыт работы с детьми, базовые основы детской психологии.

Требования к няне.

1.Наличие медицинской справки, которая подтвердит, что здоровье соответствует требуемым показателям. Она должна предоставить свежую флюорографию, а также пройти осмотр у нарколога, дерматовенеролога, сдать соответствующие анализы на опастные заболевания.

2.Смотрите, чтобы адрес, по которому проходила обследование няня, соответствовал её месту жительства.

3.Если заключается договор, то нужно вносить её паспортные данные.

4.Наличие диплома о профильном образовании.

5.Рекомендации с иного места работы, если они присутствуют.

6.У няни должен быть возраст от 35 лет.

7.Обязателен опыт работы.

8.Внимательность, ответственность, уравновешенность.

9.Она должна уметь ладить с детьми, играть и заниматься с ними.

10.Обязана выполнять любые требования родителей по вопросам ухода и воспитания.

11.Непременно должна знать основы первой помощи, если она потребуется.

12.Если ребёнок только начинает говорить, то в результате тесного контакта он может перенять те ошибки, которые скажет няня.

Безусловно, правильный выбор няни очень важен и здесь нельзя ошибиться, ведь ребёнок аккумулирует всю информацию. Нужно сделать так, чтобы она была максимально чётко и понятно для него изложена. Няня должна быть понимающей, ласковой, не должна быть жёсткой и придираться к ним без повода.