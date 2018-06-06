На форуме АТР работают 62 волонтера

mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2018 23:45

На форуме АТР работают 62 волонтера

На форуме АТР работают 62 волонтера
Фото Евгений НАЛИМОВ

В этом году на форму «Алтай. Точки роста» было подано рекордное количество заявок от волонтеров – 284. Отобрали только 62 добровольца из четырех регионов: Алтайского края, Республики Алтай, Республики Крым и Новосибирской области.

— Первый этап отбора был анкетный, — рассказывает специалист по работе с молодежью управления спорта и молодежной политики Алтайского края Ксения Синяговская. – Много внимания уделили грамотности ребят. Ведь им приходится заполнять различного рода бумаги и заявки во время форума. Поэтому на орфографию обращали внимание в первую очередь. Важен и опыт волонтерской деятельности. У одних это несколько страниц, у других – буквально две строчки.

Организаторы «Алтай. Точки роста» подчеркивают, что уже сложилась команда волонтеров форума. Поэтому приоритет при выборе был отдан тем, кто работал на нем в прошлые годы.

— Главное требование для волонтера — мобильность, — продолжает Ксения Синяговская.- Это продиктовано отчасти погодными условиями. Во время сильного ветра все участники из уличных шатров эвакуируются в помещения. Организовать такую работу непросто, все-таки в среднем полторы тысячи человек находится на площадке «Сибирского подворья». Здесь важна и стрессоустойчивость, и умение решать конфликтные ситуации.

Напомним, сегодня, 5 июня, на форуме «Алтай. Точки роста» пройдет Международная конференция добровольческих организаций стран СНГ. Участие в ней подтвердили представители восьми государств.

ЛИВЕР
КристинаНа форуме АТР работают 62 волонтера

На форуме АТР работают 62 волонтера

На ЧМ по футболу 2018 поедет волонтер из Алтайского края

Готовы ли жилые дома Алтайского края к переходу на «умные» счетчики

Посмотреть все материалы автора

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии