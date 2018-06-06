На форуме АТР работают 62 волонтера
Фото Евгений НАЛИМОВ
В этом году на форму «Алтай. Точки роста» было подано рекордное количество заявок от волонтеров – 284. Отобрали только 62 добровольца из четырех регионов: Алтайского края, Республики Алтай, Республики Крым и Новосибирской области.
— Первый этап отбора был анкетный, — рассказывает специалист по работе с молодежью управления спорта и молодежной политики Алтайского края Ксения Синяговская. – Много внимания уделили грамотности ребят. Ведь им приходится заполнять различного рода бумаги и заявки во время форума. Поэтому на орфографию обращали внимание в первую очередь. Важен и опыт волонтерской деятельности. У одних это несколько страниц, у других – буквально две строчки.
Организаторы «Алтай. Точки роста» подчеркивают, что уже сложилась команда волонтеров форума. Поэтому приоритет при выборе был отдан тем, кто работал на нем в прошлые годы.
— Главное требование для волонтера — мобильность, — продолжает Ксения Синяговская.- Это продиктовано отчасти погодными условиями. Во время сильного ветра все участники из уличных шатров эвакуируются в помещения. Организовать такую работу непросто, все-таки в среднем полторы тысячи человек находится на площадке «Сибирского подворья». Здесь важна и стрессоустойчивость, и умение решать конфликтные ситуации.
Напомним, сегодня, 5 июня, на форуме «Алтай. Точки роста» пройдет Международная конференция добровольческих организаций стран СНГ. Участие в ней подтвердили представители восьми государств.
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Кристина
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