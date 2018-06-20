На канале ОТР рассказали о Сростках

Журналисты канала «Общественное телевидение России» сняли для программы «Большая страна» сюжет о селе Сростки Алтайского края – малой родине актера, сценариста и режиссера Василия Шукшина.

Съемочная группа телеканала приехала в Сростки и выяснила, чем это село привлекает гостей, почему так популярен Шукшинский фестиваль.

Некоторые жители села помнят Василия Макаровича, здесь живут его родственники, которые могут рассказать об актере много интересного.

«Как рассказывают сростинцы, для них Шукшин всегда оставался своим. Хотя многие завидовали, что он стал знаменитым. Сам же Василий Макарович очень любил свою малую родину, сельских жителей. Когда приезжал, подолгу общался, узнавал что да как», – рассказывает ведущий.