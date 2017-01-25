«На литой цепи почета». О чем не любят вспоминать наследники Высоцкого?

Так получилось, что имя поэта и певца занесено в незримый пантеон и оказалось закрытым от споров и обсуждений



25 января – очередная годовщина со дня рождения автора-исполнителя Владимира Высоцкого. У него была непростая творческая судьба при жизни и еще более непростая посмертная популярность. Об этом человеке сегодня вспоминает ИА «Амител» .

Его клятва

После того как страна, в которой жил и творил Высоцкий, пережила перестройку, распад, разброд и шатание в общественном сознании и нечто вроде попытки «склейки», его роль и место в отечественной культуре до сих пор не поддаются классификации.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Его раннее детство прошло в коммунальной квартире на 1-й Мещанской, позже жил в доме №10а по Большому Каретному переулку. Оба эти дома фигурируют в его песнях – «Баллада о детстве» и «Большой Каретный». Эти песни широко известны и отлично растиражированы. Гораздо меньше известно самое первое стихотворение Высоцкого – «Моя клятва». Дело в том, что оно написано в 1953 году и написано вскоре после смерти Иосифа Сталина. Конечно, наша печать, охотно печатавшая текст «Баньки по-белому», особенно выделяя фразу «…и наколка времен культа личности засинеет на левой груди…», не могла признать, что этому культу был подвержен и юный Высоцкий.

«Опоясана трауром лент,

Погрузилась в молчанье Москва,

Глубока её скорбь о вожде,

Сердце болью сжимает тоска.

Я иду средь потока людей,

Горе сердце сковало моё,

Я иду, чтоб взглянуть поскорей

На вождя дорогого чело…….

…В эти скорбно-тяжёлые дни

Поклянусь у могилы твоей

Не щадить молодых своих сил

Для великой Отчизны моей.

Имя Сталин в веках будет жить,

Будет реять оно над землёй,

Имя Сталин нам будет светить

Вечным солнцем и вечной звездой….» — писал в этом стихотворении будущая легенда советского кино и советской авторской песни.

«Крестный дядя»

Не слишком широко известно о человеке, помогавшем делать Высоцкому первые шаги в песенном творчестве. Это Алексей Высоцкий – дядя поэта, советский писатель, журналист, фронтовик. Ему, кстати, были посвящены некоторые песни Владимира Семеновича из «военного цикла». Он стал его «крестным дядей» в авторской песне. После демобилизации в 1959 году он активно общался с советской богемой и был одним из тех, кто продвигал движение т.н. «авторской песни». Именно Алексей Высоцкий в 1962 году привел племянника в Дом техники Министерства речного флота РСФСР (где тогда официально работал) и организовал первую профессиональную запись его песен. Эта запись широко разошлась по Москве, сделав начинающего автора популярным.

Позднее Владимир Высоцкий записал еще немалое количество песен у дяди дома (там была оборудована почти профессиональная мини-студия звукозаписи). Каждый его приход сопровождался долгими разговорами, некоторые из которых также вдохновили на создание песен.

В 1967-1968 гг. в советских изданиях появился ряд публикаций, в которых довольно жестко оценивалось творчество Владимира Высоцкого. Самая известная из них – статья «О чем поет Высоцкий» в «Советской России».

После этого Алексей Высоцкий замолвил слово за племянника перед своими знакомыми в высших партийных кругах. Владимир Семенович написал письмо с разъяснениями в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, в котором изложил свою позицию и акцентировал внимание на передергиваниях в публикациях. После этого пресса перестала нападать на него.

Тернистый посмертный путь

Посмертная судьба Высоцкого не менее драматична, чем его жизнь. В перестроечные годы наблюдалась апологетика Высоцкого как «борца с тоталитарным» режимом и поэта-мученика. На воспоминаниях о нем многие известные и малоизвестные богемные (и не очень) персонажи без стеснения делали себе пиар.

Менее апологетический (хотя и далеко не бесспорный) подход к его жизни и творчеству позволил известный журналист и писатель Федор Раззаков. В своих книгах он попытался дать свою оценку некоторым сторонам биографии и произведений Высоцкого. Однако первым, кто стал негодовать и якобы встал на защиту честного имени поэта и певца, стал Никита Высоцкий – сын Владимира Семеновича. С помощью суда он добился запрета на продажу двух книг об отце. Хотя сам при этом написал сценарий к более чем сомнительной ценности фильму «Высоцкий. Спасибо, что живой». В картине народный любимец предстает законченным наркоманом, не брезгующим «теневыми» доходами, за которым якобы охотится КГБ. Мало того, что история с попыткой КГБ посадить Высоцкого полностью высосана из пальца, так «благодарный» сын заставляет экранного отца совершать деяния, уголовно наказуемые в любой стране.

Можно, конечно, вспомнить тяжбы и обмен «любезностями» между потомками, наследниками и друзьями Высоцкого в судах и СМИ. Но это, по большому счету, ничто в сравнении с посмертным определением его в музыкально-поэтический пантеон, в котором из творца выхолащивается личность с ее борениями и метаниями. Неизвестно, думал ли Высоцкий о своей посмертной судьбе, когда писал стихотворение «Когда я отпою и отыграю», но получилось так, что почувствовал ее. Точнее, и ее тоже:

«…Посажен на литую цепь почёта,

И звенья славы мне не по зубам…

Эй, кто стучит в дубовые ворота

Костяшками по кованым скобам!..

Ответа нет, — но там стоят, я знаю,

Кому не так страшны цепные псы.

Но вот над изгородью замечаю

Знакомый серп отточенной косы…

Я перетру серебряный ошейник

И золотую цепь перегрызу,

Перемахну забор, ворвусь в репейник,

Порву бока — и выбегу в грозу!»

В общем, увлекательный и насыщенный разговор о жизни и наследии Высоцкого еще впереди.

Материал впервые опубликован 25.01.2016