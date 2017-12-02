На природу – с фотоаппаратом

В Заринске открылась фотовыставка «Природа родного края».

Это итог первого одноименного меж­районного конкурса в рамках Года экологии. Организаторы – государственный заповедник «Тигирекский», общественно-экологический информационный ресурс «Природа Сибири» и клуб исследователей природы Алтая AltaiNature. Одним из координаторов проекта выступил отдел краеведения заринской библиотеки, которой выпала честь презентовать данную выставку.

На мероприятии присутствовали известный в крае фотограф и орнитолог Алексей Эбель, алтайский эколог и руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков, координатор алтайской программы «Усынови заказник» Людмила Пожидаева и другие.

Активными участниками встречи стали учителя и учащиеся школ Заринска, студенты Заринского политехнического техникума и гости из Ельцовского района. Обсуждали вопросы сохранения флоры и фауны Салаирского кряжа, говорили о необходимости создания там заповедной зоны и значимости фотографии в работе экологов и биологов.

На фотоконкурс было представлено более 30 работ фотографов-профессионалов и любителей из Тогульского, Залесовского, Заринского, Ельцовского районов. По итогам первое место было присуждено Денису Макарову (с. Тогул), второе место разделили Олег Попов (с. Ельцовка) и Лола Смирнова (ст. Аламбай, Заринский район), третье – Сергей Замков (г. Заринск), Светлана Еремина и Виктор Зайферт (с. Залесово). Победители получили подарки, а участники – сувениры на память о встрече.

Выставка «Природа родного края» в Заринске продлится до 9 декабря. После она побывает в Барнауле и районах края.