На природу – с фотоаппаратом
В Заринске открылась фотовыставка «Природа родного края».
Это итог первого одноименного межрайонного конкурса в рамках Года экологии. Организаторы – государственный заповедник «Тигирекский», общественно-экологический информационный ресурс «Природа Сибири» и клуб исследователей природы Алтая AltaiNature. Одним из координаторов проекта выступил отдел краеведения заринской библиотеки, которой выпала честь презентовать данную выставку.
На мероприятии присутствовали известный в крае фотограф и орнитолог Алексей Эбель, алтайский эколог и руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков, координатор алтайской программы «Усынови заказник» Людмила Пожидаева и другие.
Активными участниками встречи стали учителя и учащиеся школ Заринска, студенты Заринского политехнического техникума и гости из Ельцовского района. Обсуждали вопросы сохранения флоры и фауны Салаирского кряжа, говорили о необходимости создания там заповедной зоны и значимости фотографии в работе экологов и биологов.
На фотоконкурс было представлено более 30 работ фотографов-профессионалов и любителей из Тогульского, Залесовского, Заринского, Ельцовского районов. По итогам первое место было присуждено Денису Макарову (с. Тогул), второе место разделили Олег Попов (с. Ельцовка) и Лола Смирнова (ст. Аламбай, Заринский район), третье – Сергей Замков (г. Заринск), Светлана Еремина и Виктор Зайферт (с. Залесово). Победители получили подарки, а участники – сувениры на память о встрече.
Выставка «Природа родного края» в Заринске продлится до 9 декабря. После она побывает в Барнауле и районах края.
Читайте также
- Стас Пьеха удивит барнаульцев своей новой программой и песней «Не хватает» 0
- Кумандинцы — народ лебединый 0
- Вышел трейлер новых «Спасателей Малибу» со «Скалой» Джонсоном 0
- Познер и Литвинова извинились перед участником «Минута славы» 0
- Фотоновости. Вспоминаем визит актера Владимира Толоконникова на Алтай 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий