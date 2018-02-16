На содержание памятников в Барнауле планируют потратить 1,2 млн рублей

mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 05:46

На содержание памятников в Барнауле планируют потратить 1,2 млн рублей

На содержание памятников в Барнауле планируют потратить 1,2 млн рублей

Комитет по культуре Барнаула объявил аукцион на содержание памятников истории и культуры. Подрядчик должен будет оказывать услуги по их чистке и уборке. Начальная цена контракта – 1,2 млн рублей. 

По контракту нужно будет отмыть памятник воинам Алтайского края, памятник Владимиру Ленина на площади Советов, бюст пионера-партизана Кири Баева на ул. Пионеров, памятник Василию Шукшину, надгробный памятник В. К. Штильке на территории Нагорного парка и другие объекты. Работу нужно будет выполнить с 1 апреля по 31 декабря 2018 года.

«Услуги оказываются ежедневно в соответствии с кратностью оказания услуг, установленной техническим заданием, по предварительной заявке заказчика», – говорится в контракте.

Очистка предполагает удаление загрязнений, смывку водой, протирку. Чистка обязательна после дождей и пыльных бурь, подчеркивает заказчик. Зимой исполнитель будет вовремя убирать с памятников снег и лед.

В контракте тщательно описывается, как и сколько раз нужно очищать памятники. Например, гранитные поверхности памятника Ленину нужно будет протереть 150 раз за год.   

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 05:46
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